أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشيد بالتعامل الإيجابي للقنصلية المصرية بلبنان مع المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشيد بالتعامل الإيجابي للقنصلية المصرية بلبنان مع المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال زيارتها الحالية إلى لبنان، التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء السفارة المصرية بلبنان ورؤساء المكاتب بها وذلك بدعوة من السفير المصري ببيروت نزيه النجاري، حيث دار نقاشًا حول أوضاع الجالية المصرية بلبنان وأهم المشاكل التي تواجههم، وكيف يتم التعامل معها لإيجاد حلول لها، فضلًا عن جهود السفارة لإشراك المصريين المقيمين بلبنان في عملية التنمية بمصر.

كما تفقدت السفيرة نبيلة مكرم مقر القنصلية، والتقت عددا من المواطنين المصريين المتواجدين لتلقي الخدمة، حيث وجهت وزيرة الهجرة تحية تقدير للسفير ولكافة أعضاء القنصلية بالتعامل الإيجابي مع المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم واحتياجاتهم.

ومن جانبه، وصف السفير المصري ببيروت اللقاء بالثري، حيث تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمصريين في لبنان، مشيدًا بزيارة وزيرة الهجرة للسفارة وتفقدها للأعمال التي تعكف على تقديمها لخدمة أبناء الجالية.

كما التقت عددًا من الشخصيات اللبنانية حيث التقت السيدة فيوليت الصفدي وزيرة تمكين المرأة والشباب، والسيدة رولا داشتي الأمين التنفيذي لمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعنية بالتنمية في المجتمعات العربية، والسفيرة مشيرة خطاب، والنائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، وعددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع اللبناني والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.