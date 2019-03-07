أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم عددا من الندوات التثقيفية بمحافظتي القاهرة والمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم عددا من الندوات التثقيفية بمحافظتي القاهرة والمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، عدد من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمحافظتي القاهرة والمنيا، والتي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي الشباب بالأعمال البطولية للقوات المسلحة وترسيخ روح الولاء والانتماء، والتأكيد على أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الناشئة.

وتضمنت الندوات كلمة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، استعرض خلالها جهود القوات المسلحة فى إقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة، كذلك دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لكافة قطاعات المجتمع المدنى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تعد نواة المستقبل من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جانبهم أعرب الطلاب عن اعتزازهم بالقوات المسلحة مؤكدين أنهم يحملون أسمى مشاعر التقدير والإجلال لقواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين يمثلون درع الوطن وسيفه فى الدفاع عن مقدساته.

كما شهدت الندوات تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة نظرًا لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن.

وتأتى تلك الندوات فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعى القومى للأجيال الناشئة.

وضر الندوات رئيس جامعة المنيا ونائب محافظ القاهرة وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية.

