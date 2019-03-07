أخبار مصر | وزيرة السياحة تعقد عددا من اللقاءات المهنية في اليوم الثاني لبورصة برلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تعقد عددا من اللقاءات المهنية في اليوم الثاني لبورصة برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم، عدداً من اللقاءات المهنية الهامة استهلتها بلقاء مع السيد نوربرت فيبج رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية ITB، التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.

وبدأت الوزيرة الاجتماع بالحديث عن المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة لمصر، خاصة من السوق الألمانية التي تعد من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة سيكون له دور كبير فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وأن هدفها كوزيرة سياحة أن يكون في كل بيت فرد يعمل بقطاع السياحة.

وتحدثت الوزيرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير "GEM 2020” الذي يعد أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية الدولية لمصر، مشيرة الي أنه سيقدم تجربة جديدة للسائح في مصر، بالإضافة إلى موقعه بجانب مطار سفنكس مما سيساهم في تشجيع رحلات اليوم الواحد لقربه من المناطق السياحية والاثرية، كما أن المطار سيعطى لشركات السياحة فرصا جديدة لتنويع برامجها السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى.

من جانبه أشار السيد نوربرت فيبج رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV الي اقبال الشعب الألماني علي زيارة مصر، مشيدا بارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرا الي ان العام الماضى شهد إقبالا كبيرا من الألمان على زيارة مصر.

وأوضح فيبج أن السائح الألمانى شغوف بزيارة المقاصد السياحية المصرية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، مشيرا الى زيادة اهتمام السائحين الألمان بالرحلات النيلية.