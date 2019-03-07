أخبار مصر | "الحرية" يعقد اجتماعا مع "عليا الحزب" حول كيفية التواصل مع المواطنين لشرح التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية" يعقد اجتماعا مع "عليا الحزب" حول كيفية التواصل مع المواطنين لشرح التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المتحدث الرسمي للبرلمان، اجتماع الهيئة العليا للحزب؛ لمناقشة التحركات خلال الفترة المقبلة اليوم الخميس.

وتطرق اجتماع عليا حزب الحرية المصري، إلى كيفية التواصل مع المواطنين لشرح التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان هذه الفترة.

وشدد "حسب الله"، خلال الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان بجميع المحافظات لعقد ندوات توعية وحملات طرق أبواب يتم خلالها شرح مواد الدستور المزمع تعديلها والغرض من هذا التعديل، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحات المواطنين لعرضها على اللجنة التشريعية خلال المناقشات.

وناقش رئيس الحزب مع قيادات الحزب، خطة أمانة الشباب للتوعية ضد الشائعات التي تروجها الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرت الموافقة على تشكيل لجان شبابية لرصد هذه الشائعات وتحليلها والرد عليها بعد التواصل مع الجهات المسئولة ومن ثم إعادة نشر الحقيقة من خلال صفحة الحزب الرسمية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى، موجهًا رسالة للقواعد الحزبية على مستوى الجمهورية، مفادها أن الحزب يساند الدولة المصرية الوطنية في جميع قراراتها، التي تسعى لمصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتكامل من أجل المصلحة العليا للبلاد.

"برلماني" يتقدم بطلب مناقشة حول سياسية الحكومة في عودة الريادة للصناعة المصرية

وتقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسية الحكومة فى عودة الريادة للصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية للمصنوعات المصرية، وخطة الحكومة فى التسويق الجيد للمنتجات المصرية فى القارة السمراء وفى العالم أجمع.

وأوضح طوبيا، أن الدولة تبذل جهد كبير من أجل النهوض بالصناعة وتنميتها وإعادتها للطريق الصحيح سواء من خلال التشريعات التي أقرها البرلمان أو الخطوات على أرض الواقع من قبل الجهة التنفيذية متمثلة فى الحكومة ولكن يتطلب هذا الأمر أن تكون هناك رؤية واضحة لعودة الريادة للصناعة المصرية وأن تصبح السلع المصرية مطلوبة فى الخارج وتكون مصر هى رائدة الصناعات فى القارة السمراء.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن عودة الريادة للمنتج المحلى لابد أن يعقبه إعادة الثقة بين المستهلك والمنتج وأن أى منتج يحمل عبارة "صنع فى مصر" أفضل من العديد من المنتجات المستوردة على الأقل فى نفس الفئة السعرية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالصناعة المحلية والحد من الاستيراد من الخارج لتحقيق عائد مجزي فيما بعد وتقليل استنزاف الاحتياطي النقدي لمنتجات بعضها غير مهمة أو يمكن تصنيعها محليا.