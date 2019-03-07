أخبار مصر | "برلماني" يطالب تبني الحكومة حملة قومية لعلاج مدمني المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب تبني الحكومة حملة قومية لعلاج مدمني المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بتوجه الدولة نحو الحد من تعاطي المخدرات وبشكل خاص الموظفين بالمؤسسات الدولة المختلفة، لتطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشكلات التي تعتريه، والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسانا غير سوي، ويوجد لديه مشكلات تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب، هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج.

وطالب مشهور، بتبني الحكومة حملة قومية لعلاج مدمني المخدرات وتكثيف أنشطتها التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، فالاكتفاء بالفصل ليس حلا، بل يجب إعادة تأهيلهم والاهتمام لإعادتهم للحياة السليمة مرة أخرى، وإن كانوا أذنبوا وتوجهوا إلى الطريق الخطأ، مؤكدًا على ضرورة أن تهتم الحملة بمتابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمني المخدرات لرفع كفاءتها لتنفيذ هذا الدور، وتنفيذ وسائل الإعلام خطة إعلامية توضع على مستوى الدولة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة الداخلية للتوعية بمخاطرها، بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع.

"برلماني" يتقدم بطلب مناقشة حول سياسية الحكومة في عودة الريادة للصناعة المصرية

وتقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسية الحكومة فى عودة الريادة للصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية للمصنوعات المصرية، وخطة الحكومة فى التسويق الجيد للمنتجات المصرية فى القارة السمراء وفى العالم أجمع.

وأوضح طوبيا، أن الدولة تبذل جهد كبير من أجل النهوض بالصناعة وتنميتها وإعادتها للطريق الصحيح سواء من خلال التشريعات التي أقرها البرلمان أو الخطوات على أرض الواقع من قبل الجهة التنفيذية متمثلة فى الحكومة ولكن يتطلب هذا الأمر أن تكون هناك رؤية واضحة لعودة الريادة للصناعة المصرية وأن تصبح السلع المصرية مطلوبة فى الخارج وتكون مصر هى رائدة الصناعات فى القارة السمراء.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن عودة الريادة للمنتج المحلى لابد أن يعقبه إعادة الثقة بين المستهلك والمنتج وأن أى منتج يحمل عبارة "صنع فى مصر" أفضل من العديد من المنتجات المستوردة على الأقل فى نفس الفئة السعرية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالصناعة المحلية والحد من الاستيراد من الخارج لتحقيق عائد مجزي فيما بعد وتقليل استنزاف الاحتياطي النقدي لمنتجات بعضها غير مهمة أو يمكن تصنيعها محليا.