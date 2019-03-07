أخبار مصر | ننشر "لوجو" القوات المسلحة ليوم الشهيد 9 مارس

صممت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة "لوجو" جديد احتفالا بيوم الشهيد الموافق ٩ مارس، تكريما للشهداء الأبرار الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، طول السنوات الماضية، علي أن يكون الاحتفال سنويا في نفس اليوم من كل عام.

وتضمن الوجود الجديد صورة لجنديان مصريان يرفعان العلم وخلفهما منصة الجندي المجهول، وكتبت العبارات باللونين الأحمر والأسود.

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وفى إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفنى وتحقيق رؤية مصر 2030، وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجي والمهنى وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين، وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفنى والمهني، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوه العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى وباقى الجهات المختلفة بالدولة.

كما ينص البروتوكول على تطوير مناهج التعليم من خلال خبراء الصندوق فى مجال التعليم الفني والتكنولوجي وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقًا للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفني كذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على المناهج الحديثة ونظم الامتحانات وأعمال التقييم ونظم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.