أخبار مصر | "برلماني": لا شفقة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبت تعاطيه للمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": لا شفقة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبت تعاطيه للمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الأخطاء المؤدية للحوادث.

وقال زين الدين، إنه يجب ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبت تعاطيه للمخدرات أيا كان نوعها بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل، مُضيفا أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل، ولهذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمّرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات.