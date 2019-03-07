أخبار مصر | اكتشاف وتدمير 9 أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف وتدمير 9 أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من إكتشاف وتدمير عدد (9) فتحة نفق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى (30 متر) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمهم العناصر الإرهابية فى عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة حيث عثر بداخلهم على [ مواتير سحب - كابلات كهربائية ومواد إنارة - سماعات - كميات من الوقود ].

كما تم اكتشاف وتدمير عدد (2) عربة للعناصر الإرهابية وضبط عدد (40) قنبلة وكميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

وتواصل قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تنفيذ عملياتها لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.