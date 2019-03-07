أخبار مصر | ننشر تقرير "تشريعية النواب" حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تقرير "تشريعية النواب" حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على صور ضوئية من تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي من المقرر أن يناقشه البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.

وإليكم التقرير على النحو التالي:

