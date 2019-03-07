أخبار مصر | "أني أهيم بمصر".. أغنية جديدة من إنتاج الشئون المعنوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أني أهيم بمصر".. أغنية جديدة من إنتاج الشئون المعنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ني أهيم بمصر" احتفالا بيوم الشهيد الموافق ٩ مارس القادم، مع عدد من اللقطات المميزة لعدد من التشكيلات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية.



الأغنية من كلمات الدكتور أسامة الأزهري وغناء الفنان مصطفي عاطف وألحان الفنان مدين من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة. الأغنية من كلمات الدكتور أسامة الأزهري وغناء الفنان مصطفي عاطف وألحان الفنان مدين من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة. نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أغنية جديدة من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان " اني اهيم بمصر " احتفالا بيوم الشهيد الموافق ٩ مارس القادم، مع عدد من اللقطات المميزة لعدد من التشكيلات المسلحة من مختلف الافرع الرئيسية. الأغنية من كلمات الدكتور أسامة الأزهري وغناء الفنان مصطفي عاطف وألحان الفنان مدين من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أغنية جديدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "أ