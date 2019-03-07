أخبار مصر | جان بيير: أهمية دعم اللامركزية والتنمية المحلية في إفريقيا بمشاركة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جان بيير: أهمية دعم اللامركزية والتنمية المحلية في إفريقيا بمشاركة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الافريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة، ونعتبر تلك الفترة انتقالية محدودة.
وأكد المحافظون خلال كلماتهم على أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين فى منظمة المدن الأفريقية والتي ستؤتي ثمارها، مؤكدين استعدادهم على تقديم كافة أشكال الدعم لدور منظمة المدن الافريقية بالقاهرة وكافة العواصم الأفريقية.
جدير بالذكر أنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ( ممثل دائم ) والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس " شبكة النساء المحلية المنتخبة " من ضمن.
تسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التقى اليوم مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA" برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وتناول اللقاء الإستعداد لإفتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية فى إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا والإستفادة من المزايا التنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد افريقى قوى يغزو العالم ودعم العمل التنموي فى القاهرة.
كما تناول اللقاء اجراءات عقد الإجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية الافريقية خلال شهر أبريل القادم، بالاضافة الى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوارد الافريقية بالمحليات فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وإجراءات التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول فى العديد من المجالات التنموية ودعم البنية الأساسية بالقارة الافريقية فى إطار المنظمة.
كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية.