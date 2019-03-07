أخبار مصر | جان بيير: أهمية دعم اللامركزية والتنمية المحلية في إفريقيا بمشاركة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جان بيير: أهمية دعم اللامركزية والتنمية المحلية في إفريقيا بمشاركة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جان بيير سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGAـ على أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقي، مشددًا على أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الافريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة، ونعتبر تلك الفترة انتقالية محدودة.

وأكد المحافظون خلال كلماتهم على أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين فى منظمة المدن الأفريقية والتي ستؤتي ثمارها، مؤكدين استعدادهم على تقديم كافة أشكال الدعم لدور منظمة المدن الافريقية بالقاهرة وكافة العواصم الأفريقية.