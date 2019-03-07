أخبار مصر | لـ"معلمين الوظائف المؤقتة".. تعرف على آخر تطورات المسابقة وموعد استلام العمل"تقرير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"معلمين الوظائف المؤقتة".. تعرف على آخر تطورات المسابقة وموعد استلام العمل"تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استلام العمل فور الحصول على الموافقة الأمنية

إعلان المواعيد الجديدة للمتخلفين قريبًا

الاختبارات مازالت جارية

محمد عمر: لا نظلم أحدا



قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الاختبارات الخاصة بالوظائف المؤقتة مازالت جارية.



وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365" أن كل يوم يتم عمل امتحان لـ10 آلاف معلم.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن المعلمون المتقدمون للوظائف المؤقتة وقد نجحوا فيها ومستوفيين الشروط وتم قبولهم سوف يستلمون عملهم فور حصول وزارة التربية والتعليم على الموافقات الأمنية الخاصة بهم.



وأضاف محمد عمر، إن الوزارة ستعلن قريبًا مواعيد المتخلفين عن حضور اختبارات الوظائف المؤقتة. وتابع في تصريح إلى "الخليج 365" أن حتى الآن لم تحصل وزارة التربية والتعليم على الموافقات الامنية الخاصة بهم.وأضاف محمد عمر، إن الوزارة ستعلن قريبًا مواعيد المتخلفين عن حضور اختبارات الوظائف المؤقتة. وأشار خلال تصريح صحفي له عبر جروب "ادعم طارق شوقي" إلى أن ذلك سيتم بعد الانتهاء من توزيع باقي المتقدمين.