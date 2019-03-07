أخبار مصر | وكيل البرلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي

يلتقي السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، وذلك بمقر مجلس النواب اليوم الخميس.

ويأتي اللقاء المزمع عقده بين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشعب الأندونيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، في شتى المجالات لاسيما الجانب البرلماني بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.



"برلماني" يتقدم بطلب مناقشة حول سياسية الحكومة في عودة الريادة للصناعة المصرية

وتقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسية الحكومة فى عودة الريادة للصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية للمصنوعات المصرية، وخطة الحكومة فى التسويق الجيد للمنتجات المصرية فى القارة السمراء وفى العالم أجمع.

وأوضح طوبيا، أن الدولة تبذل جهد كبير من أجل النهوض بالصناعة وتنميتها وإعادتها للطريق الصحيح سواء من خلال التشريعات التي أقرها البرلمان أو الخطوات على أرض الواقع من قبل الجهة التنفيذية متمثلة فى الحكومة ولكن يتطلب هذا الأمر أن تكون هناك رؤية واضحة لعودة الريادة للصناعة المصرية وأن تصبح السلع المصرية مطلوبة فى الخارج وتكون مصر هى رائدة الصناعات فى القارة السمراء.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن عودة الريادة للمنتج المحلى لابد أن يعقبه إعادة الثقة بين المستهلك والمنتج وأن أى منتج يحمل عبارة "صنع فى مصر" أفضل من العديد من المنتجات المستوردة على الأقل فى نفس الفئة السعرية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالصناعة المحلية والحد من الاستيراد من الخارج لتحقيق عائد مجزي فيما بعد وتقليل استنزاف الاحتياطي النقدي لمنتجات بعضها غير مهمة أو يمكن تصنيعها محليا.