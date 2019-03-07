أخبار مصر | أمانة الصحة النفسية تطلق حملة توعية للأمراض النفسية بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة الصحة النفسية تطلق حملة توعية للأمراض النفسية بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة توعية في محافظات الصعيد، بعنوان “الصعيد مش بعيد”، اعتبارًا من غد الجمعة، وحتى الأحد المُقبل.

تتضمن الحملة، قيام مجموعة من متخصصي الطب النفسي، بتوعية المواطنين بأمراض الاكتئاب والإدمان، وذلك بمحافظات بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان.

وشددت الجبهة علي أهمية وضرورة تلك الحملات، مُنتقدة وزارة الصحة في عدم الإعلان عنها بشكل جيد، لاستفادة أكبر شريحة من المجتمع بها، وعدم التنسيق مع الجهات المختلفة والمعنية مثل وزارات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، والهيئات الإعلامية الثلاث، وذلك على غرار حملات مثل (100 مليون صحة).

وقالت الجبهة، في بيان اليوم الخميس: إنها تأمل استمرار تلك الحملات، مع تلافي الأخطاء لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين في المحافظات المختلفة.