أخبار مصر | علاء عابد يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال في الوحدات المحلية بمركز الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال في الوحدات المحلية بمركز الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن الإهمال الشديد في كافة وحدات الإدارة المحلية، وتعطيل العمل وعدم الاهتمام بمصالح المواطنين بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وقال عابد، أن هناك إهمالا كبيرا فى الوحدات المحلية كافة على مستوى قرى المركز، مما يؤدي إلى تكدس المواطنين وتعطيل مصالحهم.