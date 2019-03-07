مصر | تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس محمد فوزي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

أسلحة نارية ومخدرات".. "الأمن العام" يضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال"

تمكنت قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير، من ضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وأوضحت "الداخلية"، في بيان اليوم الخميس، أن استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) مؤخرًا أسفر عن ضبط (5) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وذلك على النحو التالي:

ضبط "أحمد. س. م" - سن 44 - عاطل - ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ( سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته(40 جرام لمخدر الهيروين، طبنجة وعدد 12 طلقة نارية من ذات العيار، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع.

ضبط "كميل. ر. ح" - سن 33 - مالك شركة مقاولات - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية.. وبحوزته ( طبنجة)، وبمواجهته إعترفبحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

ضبط "محمد. م. س" - سن 25 - طالب - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية ( مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن ثلاثة سنوات فى قضية مخدرات ).

ضبط "محمود. م. ز" - سن 28 - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشرمن رمضان بالشرقية ( سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، آداب، جرائم أحداث " ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع.