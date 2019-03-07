مصر | "أسلحة نارية ومخدرات".. "الأمن العام" يضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة نارية ومخدرات".. "الأمن العام" يضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير، من ضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وأوضحت "الداخلية"، في بيان اليوم الخميس، أن استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) مؤخرًا أسفر عن ضبط (5) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وذلك على النحو التالي:

ضبط "أحمد. س. م" - سن 44 - عاطل - ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ( سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته(40 جرام لمخدر الهيروين، طبنجة وعدد 12 طلقة نارية من ذات العيار، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع.

ضبط "كميل. ر. ح" - سن 33 - مالك شركة مقاولات - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية.. وبحوزته ( طبنجة)، وبمواجهته إعترفبحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

ضبط "محمد. م. س" - سن 25 - طالب - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية ( مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن ثلاثة سنوات فى قضية مخدرات ).

ضبط "محمود. م. ز" - سن 28 - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشرمن رمضان بالشرقية ( سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، آداب، جرائم أحداث " ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترفبحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع.

ضبط "محمود. م. س" - سن 32 - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرةمتخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته(100 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.