مصر | "النيابة الإدارية": 20 قضية تحرش جنسي بالطالبات بقطاع التعليم خلال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة الإدارية": 20 قضية تحرش جنسي بالطالبات بقطاع التعليم خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت هيئة النيابة الإدارية منذ بداية عام 2018 العديد من المتهمين في قضايا التحرش بقطاع التعليم للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات صحة الواقعة، حيث بلغت حوالي 20 قضية تحرش جنسي وهتك عرض بقطاع التعليم منذ بداية العام، قمنا برصد هذه القصص من خلال دفتر تحقيقات هيئة النيابة الإدارية التي رصدت هذه القضايا وأحالتها للمحاكمة العاجلة، فمعظمها يتم في المدارس الابتدائية لطالبات لا تتجاوز العاشرة من عمرها حتى طالبات مرحلة الثانوية العامة.

ومن أبرز هذه القضايا ما يلي:

في محافظة الإسماعيلية أحالت النيابة الإدارية معلم لغة عربية بإحدى المدارس الثانوية للمحاكمة العاجلة، لتحرشه بعدد من الطالبات، وإهانة وتوجيه سباب لزملائه والتشهير بهم وبسمعتهم، حيث قام هذا المدرس منذ بداية عمله بالمدرسة بالتحرش بالطالبات وخدش حيائهن، والقيام بإشارات ذات مدلول جنسي، وبعدما أثبتت التحقيقات صحة الواقعة قامت النيابة بعزله، فمنذ بداية عمله كمدرس للغة العربية للصف الأول الثانوي قام بالتحرش بالطالبات والنظر إلى أجسادهم بشكل غير لائق، بجانب التغزل الجنسي والكلمات البذيئة، والتعليق على أجسادهم وتشبيهها بجسد إحدى الراقصات بشكل مبالغ في التلميحات الجنسية.

وفي محافظة المنيا حققت النيابة الإدارية في واقعة مدرس الرياضيات الذي اعتدى بالتحرش الجنسي والاعتداء الجسدى على عدد من الطالبات بالصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس التابعة لإدارة ملوي التعليمية، وبعد التحقيقات وإثبات الواقعة تم تحويله للمحاكمة العاجلة، ووقفه عن العمل واستبعادة من التدريس بكافة المراحل التعليمية، حيث جاء البلاغ ضد المدرس بناء على شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بعدما تحرش بها واعتدى عليها جسديا وبالألفاظ الخادشة للحياء، الأمر الذي تكرر مع عدد من الطالبات.

وفي محافظة المنصورة أحالت النيابة الإدارية مدرسا للمحاكمة العاجلة لقيامه بالتحرش والانتهاك الأخلاقي بإحدى الطالبات من خلال عرضه الزواج منها عرفياً، أو إقامة علاقة جنسية معها مقابل مبلغ من المال هي من تحدده، ثم قيامه بإرسال رسائل جنسية غير أخلاقية لها، بجانب قيامه بانتهاكات أخلاقية وجنسية في حق طالبات أخريات، وهذا ما أثبتته التحقيقات، من خلال قيامه بالتحدث مع الطالبات بأسلوب غير لائق والتحدث معهم فى أمور جنسية، وطلب الزواج بإحدهن كما حدث، وعندما رفضت قام بالتشهير بأنها ليست عذراء، بجانب رسائله التي تهددها بالقول وباللفظ بأنها سوف ترسب في مادته في حال رفضها إقامة علاقة معه.