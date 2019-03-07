مصر | القبض على مدير مطبعة بالسلام لقيامه بتقليد المطبوعات بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مدير مطبعة بالسلام لقيامه بتقليد المطبوعات بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط مدير مطبعة بالسلام لقيامة بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مصطفى.ح.ش" 30 سنة المدير المسئول بإحدى المطابع" بدائرة السلام ، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية ( 8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة - كمية من المطبوعات مدون عليهم إسم إحدى مكاتب التموين).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.