مصر | مصدر: إحالة التلميذ المتهم بتمزيق وجه زميله بسلاح أبيض لنيابة الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: إحالة التلميذ المتهم بتمزيق وجه زميله بسلاح أبيض لنيابة الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الطفل المصاب على يد زميله بمنطقة المرج نجل ضابط بالمعاش.

وأضاف المصدر، أن الواقعة منذ أسبوع، وقام والد الطفل بتحرير محضر بالواقعة وبناء عليه تحركت قوة أمنية يقودها المقدم أحمد طارق رئيس المباحث وألقت القبض على الطالب المتهم وإحالتة لنيابة الطفل.

وكان تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من "محمد. م"، والد الطالب "هشام"، 13 سنة، بالصف السادس الابتدائي، يتهم فيه الطالب يوسف البدري، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض، أثناء عودتهما من المدرسة، ما أسفر عن إجراء جراحة خياطة بإجمالي 30 غرزة في وجهه.

عاجل.. "الداخلية" تحبط محاولة خلية إرهابية زرع قنبلة بالجيزة ومصرع 7 من عناصرها

أكدت وزارة الداخلية، أنه استكمالا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني نفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وتم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما لملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آلية عيار 7.62 × 39، طبنجة 9مم، العديد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.

وكما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها والذي أسفر عن مصرع 4 "جار تحديدهم"، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع" مادة R-salt، كيس رولمان بلي، 3 جهاز ريموت، 2 قناع غاز" وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، كذا عدد "3 بنادق آلية عيار 7.62 × 39، أفارول، 2 خوذة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.‎