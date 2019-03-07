مصر | النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في السلام

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أمرت نيابة السلام، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالسلام، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

"هددها بكتر".. النيابة تأمر بسرعة التحريات حول اغتصاب سائق لبائعة مناديل بحلوان

طالبت نيابة حلوان، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة اغتصاب بائعة مناديل على يد سائق توك توك.

وكان قسم حلوان تلقى بلاغا من المدعوة "م.أ"، 17 سنة، بائعة مناديل ومقيمة بدائرة القسم، تفيد بتعرضها للاغتصاب على يد سائق توك توك.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد.ر.ا"، 22 سنة، سائق توك توك، وأنه قام باستدراج الفتاة بالإكراه مستخدمًا سلاح أبيض "كتر"، وهددها بقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.