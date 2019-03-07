مصر | تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية وضبط 29 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية وضبط 29 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، كذا حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (3618) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1623) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (29) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.