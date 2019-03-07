مصر | ضبط "هاكر" اشترك مع آخر في القرصنة الإلكترونية والاتجار بالعملات الافتراضية بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "هاكر" اشترك مع آخر في القرصنة الإلكترونية والاتجار بالعملات الافتراضية بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، هاكر اشترك مع مدير شركة في القرصنة الإلكترونية والاتجار في العملات الافتراضية بالدقي.

ووردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شكوى مفادها قيام "عاطف.ا" بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وكذا التعامل فى العملات الافتراضية "البيتكوين" بيعاً وشراءً.

وبإجراء التحريات تبين قيام "عاطف.ص.ع" – صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، "أحمد.ا.ص" السابق اتهامه في إحدى القضايا - مقيمان دائرة قسم شرطة الدقى؛ بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز" والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد ، من خلال قيام الأول بإستخدام أكواد وشفــرات تُمكنـــــه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ، والحصول على بيانات بطاقات دفع إليكترونى تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له" ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مستخدماً فى ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أية أثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وكذا قيامه بالإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين" التى يتحصل عليها نظير بيعه لبيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها لبعض الأشخاص غير المعروفين عبر شبكة الانترنت ، والإعلان عنها عبر صفحة الشركة بمواقع التواصل الإجتماعى ونشره لبعض الأحكام الخاصة بالعملات الإفتراضية ، وأساليب وأسعار تداولها بالمخالفة لأحكام القانون ، وأنه يتخذ من إحدى شركات الإستيراد والتصدير المملوكة للأول والكائنة دائرة قسم شرطة العجوزة.. مركزاً لنشاطه الإجرامى والذى تجاوز المائتى ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وتم ضبط المتهم الثانى وضبط (مجموعة من المستندات والعقود التى توضح كيفية المشاركة فى التداول بالعملات الافتراضية "بيتكوين" ، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها - خاتم أكلاشيه خاص بالشركة يحمل شعار عملة البيتكوين - دفتر فواتير ممهور بخاتم الشركة يحوى بداخله مكاسب العمليات التى تمت من خلال مزاولة نشاط الإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين" - جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) خاص بالمتهم الأول).

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأن المتهم الأول هو صاحب الشركة ومسئول التشغيل وأن نشاطها يتمثل فى الإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين".

وبفحص جهاز الكمبيوتر المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى (العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم وأخرى خاصة باختراق المواقع الإليكترونية وكشف ثغراتها ، وكذا بعض المواقع الخاصة بتخليق أرقام البطاقات الإئتمانية - العديد من المحادثات المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها - العديد من البرامج الخاصة بتخليق وإصطناع صفحات إحتيالية للصفحات الرئيسية لبعض المواقع الشهيرة وذلك للحصول على بيانات بعض الأشخاص بطريق غير مشروع - العديد من الملفات تحتوى على كيفية تشغيل جهاز "MCR" وهو الجهاز المستخدم فى تلقين الشرائط الممغنطة والشرائح الذكية لبطاقات دفع إليكترونى مزورة بالبيانات والأكواد المستولى عليها - بعض المواقع الخاصة بتداول العملات المشفرة عالمياً (البيتكوين) وكيفية إرسال وإستقبال الرصيد على محافظ تلك العملات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.