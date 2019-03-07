مصر | المشدد 14 عاما لمتهم بإعادة إجراءات محاكمته بـ"فتنة الشيعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 14 عاما لمتهم بإعادة إجراءات محاكمته بـ"فتنة الشيعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره بمعاقبة المتهم سعد محمود سعد بالسجن المشدد لمدة 14 عاما بإعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء، وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.