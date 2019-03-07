مصر | السجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بخلية الصواريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بخلية الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره بمعاقبة المتهم أسامة السعيد محمد بالسجن المؤبد بإعادة محاكمة متهم بـ"خلية الصواريخ" لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.