انت الان تتابع الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة كثيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 22شبين الكوم 11 21طنطا
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 10 20
الإسكندرية 10 20
بلطيم 12 19
مطروح 9 18
السلوم 9 19
سيوة 8 23
بورسعيد 13 19
دمياط 12 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 11 21
العريش 10 19
رفح 11 19
رأس سدر 12 21
نخل 8 19
نويبع 17 24
طابا 12 20
كاترين 4 19
الطور 14 22
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 13 24
الفيوم 11 23
بني سويف 11 23
المنيا 10 24
أسيوط 9 25
سوهاج 10 26
قنا 10 26
الأقصر 11 27
أسوان 12 28
أبو سمبل 12 27
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