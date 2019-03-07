ليبيا: شراكتنا مع مصر لمواجهة الإرهاب «مستمرة»

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وزير خارجية ليبيا السابق: هناك ترحيب كبير من أبناء الشعب الليبي في الجنوب باستعادة هيبة الدولة والشروع في استعادة واستتباب الأمن في جنوب البلاد

قال محمد الدايري وزير خارجية ليبيا السابق، إن مصر دعمت وساندت الجيش الوطني الليبي منذ أن بدأ حربه الشرعية ضد الإرهابيين في بنغازي ودرنة التي أيدتها قطاعات عريضة من الشعب الليبي، مشددا على استمرار "الشراكة الاستراتيجية" مع مصر لمواجهة الإرهاب. كما أثنى على الدعم المصري المستمر منذ بدء معركة الجيش الوطني الليبي ضد الارهابيين وحتى الآن. وشارك الدايري في ندوة نظمها "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية" في القاهرة، اليوم الخميس، حول تطورات الأزمة الليبية تحت عنوان: "ما بعد تطورات الجنوب.. هل تتجه الأزمة الليبية إلى التسوية السياسية؟".

وقال الدايري، في تصريح له: "نحن في خندق واحد، خاصة أن مصر واجهت وتواجه نفس مظاهر هذا الإرهاب الأسود، وسنستمر في هذه الشراكة الاستراتيحية بين الجارتين (مصر وليبيا) التي تربطهما أواصر أخوة وعلاقات متجذرة في التاريخ، من أجل مقارعة الارهاب واستعادة الدولة الوطنية والسيادة على كل أجزاء الوطن الليبي".ووجه

وقال الدايري، في تصريح له: "نحن في خندق واحد، خاصة أن مصر واجهت وتواجه نفس مظاهر هذا الإرهاب الأسود، وسنستمر في هذه الشراكة الاستراتيحية بين الجارتين (مصر وليبيا) التي تربطهما أواصر أخوة وعلاقات متجذرة في التاريخ، من أجل مقارعة الارهاب واستعادة الدولة الوطنية والسيادة على كل أجزاء الوطن الليبي". ووجه التحية، لقيادة ورجال وأبطال الجيش الوطني الليبي، الذين نجحوا في تحرير بنغازي ودرنة من براثن الإرهاب ووقفتهم كرجل واحد من أجل إعادة الجنوب الليبي إلى أحضان الوطن الواحد، مشددا على أن هناك ترحيبا كبيرا من أبناء الشعب الليبي في الجنوب باستعادة هيبة الدولة والشروع في استعادة واستتباب الأمن في جنوب البلاد. يذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نفذ حملة تطهير واسعة في جنوب البلاد، وحقق انتصارا جديدا مكنه من توسيع سيطرته على منطقة الجنوب الليبي. من ناحية أخرى، أثنى وفد ليبي، يضم شخصيات سياسية وأكاديمية مرموقة، على دعم مصر للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي نجح في تحقيق انتصارا جديدا مكنه من السيطرة على مناطق الجنوب الليبي. وأكد الدكتور عبد الكبير الفاخري وزير التعليم الليبي الأسبق، أن سيطرة الجيش الوطني الليبي على الجنوب أنهت وجود العصابات في تلك المنطقة الشاسعة المليئة بالثروات والتي يعيش فيها عدد قليل من السكان وتشهد صراعا على النفط والغاز، والماس والذهب، وكذلك المياه حيث توجد بها عيون طبيعية وصحراء بها رمال السيليكون وجبال من الحجر الجيري. وقال الفاخري إنه بعد انتهاء الدولة عام 2011 أصبح الجنوب بكل ثرواته المنطقة الأكثر فوضى ومطمعا للعصابات التي تبحث عن مصادر تمويل وغنائم وشهدت عمليات لتهريب السلاح والوقود والبشر وانهيار البنية التحتية، وصارت الحياة في هذه المنطقة مستحيلة وانتشرت الجريمة ونزوح السكان. ولفت إلى أن الجنوب مقسم إلى 4 مناطق وبه صراعات بين عدد من القبائل الكبرى، موضحا أن الجيش الوطني جاء إلى الجنوب بدعوة من أهله والتحق به أبناء المنطقة لفرض الأمن وهو ما نجح فيه هذا العام، وفي أقل من شهرين بسط سيطرته على المناطق التي كانت تتواجد بها ميليشيات ليبية وأجنبية وكذلك تنظيم "داعش" المتطرف. وأوضح أن الشعب يبحث عن قوة وطنية ونجاح الجيش في تحرير الجنوب رفع الآمال في كل أنحاء ليبيا، متوقعا أن يسهم انتشار الجيش بالجنوب في دفع السياسيين إلى القبول بتسوية سياسية، معتبرا أن التدخل الأجنبي هو الذي يمنع الجيش الوطني من السيطرة على كل البلاد، فضلا عن المؤمرات التي تستهدف الجيش وكوادره، مؤكدا أنه عبر التاريخ لم تهزم ميليشيات جيشا وطنيا. من جانبه، تحدث الدكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع بجامعة بني غازي، عن تدخل قطر وتركيا في ليبيا وسعيهما لتدمير الدولة منذ بداية الأزمة ودعم الإرهابيين والإخوان، الذين فككوا الجيش وأعفوا آلاف العسكريين حتى جاء المشير خليفة حفتر ليعيد تأسيس الجيش الوطني وبدء مشروع الكرامة لاستعادة كرامة الدولة، إلا أن قطر وتركيا استخدمتا إعلامهما خاصة عبر قنوات "الجزيرة والأحرار والنبأ والتناصح"، لشق الصف وبث الفتنة عن طريق انتقاد القوات المسلحة، والتشكيك فيها. واستعرض الشارف، دور الإخوان، بدعم من تركيا وقطر في تفريغ الدولة من قيادتها وكيفية تنفيذ أجندتهم، لافتا إلى نجاح الجيش الليبي في تحرير درنة وبنغازي من الارهابين، وصولا إلى تحرير الجنوب الليبي، مشيدا بالدور المصري في توحيد ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وكذلك عدم استضافة مصر لإرهابيين ليبيين مثلما فعلت بعض الدول الأخرى.

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