انت الان تتابع الصحة تعلن التخصصات المطلوبة لبعثة الحج الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

موسم الحج - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن التخصصات المطلوبة لبعثة الحج الطبية في الموسم المقبل والأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم، وتضمنت التخصصات المطلوبة من الأطباء، أخصائيي حميات، باطنة، أمراض صدرية، جراحة، عظام، قلب، كلى ومسالك، أمراض نساء، على أن تكون الفئات السابقة من الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو زمالة في التخصص، كما تضمنت التخصصات الطبية المطلوبة، طبيب أفواج، بشرط ألا يزيد عمره عن 45 عاما، وطبيب وقائي، "بشري أو أسنان أو صيدلي" من القائمين على رأس العمل في المجالات الوقائية.

وشملت التخصصات المطلوبة، ممارس عام من الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة، ويندرج تحته كل التخصصات غير المذكورة، طبيب أسنان وصيدلي، بالإضافة إلى إداري طبي "علاج طبيعي أو بيطري أو كيميائي". وتضمن الإعلان طلب مراقب صحي، تمريض، فني صحي "أشعة، معمل، أسنان"، مسعف، فني خدمات طبية عاجلة، مساعد أخصائي خدمات