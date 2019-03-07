انت الان تتابع انتهاكات «مدارس المكفوفين» في طلب مناقشة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطفال مكفوفين- أرشيفية

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، إلى الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتضامن، بشأن وجود انتهاكات عديدة داخل مدارس المكفوفين المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ قالت النائبة، إن ذوي القدرات الخاصة يحتاجون دائمًا إلى تعامل مميز، وحياتهم دائما غاية في الصعوبة، وهو ما يزداد حال تعرضهم لأي انتهاك أو تنمّر أو عدم مراعاة لظروفهم القدرية، مشيرة إلى أنه رغم اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين على وجه الخصوص، تعاني هذه الفئة من انتهاكات داخل مدارسهم.

وأكدت منير، على أن مدارس المكفوفين، تشهد انتهاكات مستمرة ضد الأطفال، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فاقدي البصر، ما يعرضهم لـ«اكتئاب نفسي»، لافته إلى أن هناك أطفال مكفوفين تعرضوا لانتهاكات جسدية ولفظية من قبل معلمين مبصرين في مدارسهم، بدءًا من «التنمّر» بالطفل،