شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد منظمة «المدن والحكومات الأفريقية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA، برئاسة جان بيير مباسى، السكرتير العام للمنظمة، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

تناول اللقاء الاستعداد لافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية في إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا والإستفادة من المزايا التنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد أفريقى قوى يغزو العالم ودعم العمل التنموي في القاهرة.

كما تناول اللقاء إجراءات عقد الاجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية الأفريقية خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوارد الأفريقية بالمحليات في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وإجراءات التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبى وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول في العديد من المجالات التنموية ودعم البنية الأساسية بالقارة الأفريقية في إطار المنظمة. وناقش الاجتماع إجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية.

وأشاد الوزير بجهود منظمة المدن الأفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي للمنظمة والذى توافق مع فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى للرئاسة خلال شهر فبراير الماضى.

وأكد «شعراوى» أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري، مرحبا بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية في إطار المنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دعم مبادرات تحسين البنية التحتية والاستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها وتحسين أحوالهم المعيشية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع في شهر يوليو المقبل للمكتب التنفيذي للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع آخر لوزارء التنمية المحلية.

ونوه إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة في القارة الأفريقية لدخولهم كشركاء أقوياء لدعم العمل التنموي في القارة، مشددا على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها في السياسى والاقتصادى في كافة المجالات بالمجتمع، لافتاً إلى تولى المرأة المصرية لـ8 حقائب وزارية بالإضافة إلى توليها عدد من المناصب المحلية القيادية على رأسها منصب المحافظ.

من جانبه، أكد جان بيير، سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحورى في دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أهمية دعم اللامركزية والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة في القارة الأفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الأفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيراً إلى أن «مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة، ونعتبر تلك الفترة انتقالية محدودة».

وأكد المحافظون، خلال كلماتهم، أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين في منظمة المدن الأفريقية والتي ستؤتي ثمارها، مؤكدين استعدادهم على تقديم كافة أشكال الدعم لدور منظمة المدن الافريقية بالقاهرة وكافة العواصم الأفريقية.

يشار إلى أنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة (ممثل دائم)، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس «شبكة النساء المحلية المنتخبة» من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يلتقي بوفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يلتقي بوفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يلتقي بوفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA