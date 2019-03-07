شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تعلن الطوارئ لتطوير الشوارع استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة المحافظة إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية بالإسماعيلية.

وبدأت مديرية الطرق والكباري بالمحافظة حملة شاملة لتطوير الشوارع الرئيسية وتوسعتها ورصفها في إطار خطة الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الطرق والكباري أن الدولة قدمت دعما لإعادة تأهيل ورصف الطرق الرئيسية والفرعية والمؤدية إلى الاستاد الرئيسي للمحافظة، وتشمل الطريق الرئيسي التجاري بوسط مدينة الإسماعيلية بامتداد أكثر من 5 كيلو مترات وجميع مداخله الفرعية، مؤكدا أن التوسعة للطريق والرصف لا تمس المسطحات الخضراء التي تتميز بها المدينة.

من ناحيته، أعلن محمد شيحة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالإسماعيلية، بدء تشكيل اللجان التنسيقية للبطولة، وتشمل المراسم واللجان الإعلامية، موجها الشكر للحكومة على دعمها للبطولة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والشوارع بمدينة الإسماعيلية بما يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وقال إن العالم أجمع سيتابع البطولة في المدن المختلفة التي تقام عليها، وإنه يسعى إلى استغلالها في تحقيق ترويج سياحى لمصر من خلال برامج سياحية وزيارات الوفود للمعالم السياحية في مصر.