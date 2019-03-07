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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل «محرز» ورئيس «المناطق الحرة» لافتتاح «مصنع الأعلاف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والمهندس محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمكتبه بمجمع الخدمات الحكومية بمدينة السادات للمشاركة في افتتاح مصنع الدقهلية للأعلاف بالمنطقة السابعة بمدينة السادات.
رحب المحافظ بالدكتورة منى محرز على أرض المنوفية، مبديا سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن مدينة السادات تعد القلعة الاقتصادية للدلتا ومن المدن العريقة في مجال الصناعة، وأن المنوفية تسعى دائماً لأن تكون مصدراً رئيسياً للاستثمار من خلال توفير المتطلبات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل للشباب.
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