شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو احتفالاً بيوم الشهيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو احتفالاً بيوم الشهيد.

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