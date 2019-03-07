شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق بأبعاد تصل حتى 2 متر ×2 متر لـ3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء في نص البيان: «استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها ، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من إكتشاف وتدمير عدد (9) فتحات نفق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى (30 مترا) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمها العناصر الإرهابية فى عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة حيث عثر بداخلها على [ مواتير سحب - كابلات كهربائية ومواد إنارة - سماعات - كميات من الوقود ].. كما تم اكتشاف وتدمير عدد (2) عربة للعناصر الإرهابية وضبط عدد (40) قنبلة وكميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة».

وتواصل قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تنفيذ عملياتها لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.

اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء

اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء

اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء

اكتشاف وتدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء