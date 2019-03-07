شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمهل قنوات بانوراما أسبوعًا للرد على اتهامها بمخالفة «الملكية الفكرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعطاء مهلة جديدة لمدة أسبوع تنتهي الخميس المقبل، لمجموعة قنوات بانوراما لتقديم مستنداتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها بمخالفة حقوق الملكية الفكرية. وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتحت تحقيقا في ممارسات قنوات بانوراما ضد قانون الملكية الفكرية، كما قرر المجلس استدعاء رئيس مجلس إدارة الشبكة للتحقيق في عدد من الشكاوى المتعلقة بسرقة حقوق الملكية الفكرية.

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