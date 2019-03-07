شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات مهمة لإعادة المحذوفين من بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التموين استقبال التظلمات من قبل المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية في المهلة المحددة للوزارة وحتى 15 مارس.

وتوجد 5 خطوات يتمكن خلالها المواطنون من تقديم تظلماتهم، وهي :

التقديم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر «www.tamwin.com.eg«.

ضرورة إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

إدخال رقم البطاقة الذكية وتحديد محافظة الصرف.

وكتابة سبب التظلم دون تقديم أي مستندات من أي جهة.

إرفاق رقم هاتف محمول صحيح بالطلب، لإتاحة التواصل مع صاحب البطاقة في حالة حاجة الوزارة إلى أي مستند لإتمام التظلم.