شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مناطق بالمحلة الكبرى للصيانة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، الخميس، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى من المحول رقم «4» بمحطة محولات أبوعلى بالمحلة الكبرى، الجمعة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضح «الحسينى» أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية هي «منطقة الزهراء – مجمع المحاكم – طريق المنصورة – مصانع طريق المنصورة والسامولى – نعمان الأعصر – طريق الزراعة – منطقة المستشار – منطقة البرج – منطقة محمد على – طريق ديرب هاشم – سوق اللبن – محب – امتداد محب – خلف نادى البلدية – امتداد مكتب العمل – منطقة أبوراضى»، وبخطوط الريف قرى «بطينة – القيصرية – ميت السراج»، والعزب التابعة لهم.