شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: توفير سكن بديل لمتضرري حريق العمارة السكنية بالشيخ هارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تخصيص وحدات إقامة مؤقتة بمساكن الإيواء العاجل للأسر التي تضررت في حادث العمارة السكنية التي تعرضت للحريق وتدمير محتويات إحدى الشقق بالكامل بمنطقة الشيخ هارون نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز بها الأسبوع الماضى. ووجه المحافظ مديرية الإسكان بإيفاد لجنة فنية أخرى للمعاينة الميدانية للعمارة السكنية لإعداد تقرير فنى عن حالتها نظراً لصدور قرار بإخلائها وإزالتها. وشدد اللواء أحمد إبراهيم، على مديرية التضامن الاجتماعي الإسراع بصرف التعويضات لأسر المتوفين وللمصابين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، خاصة أن الحادث قد أدى لوفاة المواطن أسامة دمرداش والمواطنة سميه خلف، مع إصابة 3 سيدات، منهن سيدة تم خروجها بعد تلقى العلاج، في حين جار استكمال علاج الحالتين بمستشفى أسوان الجامعى، مكلفاً أيضاً المديرية بصرف التعويض المقرر عن الخسائر المادية التي حدثت داخل شقة المتوفى بسبب الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسوان: توفير سكن بديل لمتضرري حريق العمارة السكنية بالشيخ هارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.