شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكندرية تستضيف «أسبوع TVET» السبت بمشاركة 500 شاب وفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل عبدالوارث، مدير عام التعليم الفنى في الإسكندرية، انطلاق أسبوع التعليم الفني في المحافظة السبت المقبل ولمدة أسبوع، بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة من طلاب التعليم الفنى وخريجيه على مستوى المحافظة.

وقال «عبدالوارث»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الأسبوع يقام تحت اسم «أسبوع TVET» وذلك لعرض نشاط البرنامج في مجالى التعليم الفنى والتدريب المهنى بالإسكندرية بهدف تغييرالنظرة المجتمعية للتعليم الفني مشير إلى أن محافظة الإسكندرية بها ما يقرب من 44% من الصناعات المصرية الكبرى في مجالات عدة وان هذا التنوع يجعلنا في حاجة إلى فنيين متميزين في هذه المجالات.

وفى سياق متصل أعلن بهية عبدالفتاح رئيس حى وسط أن جهاز النظافة بالحي استعد للاسبوع الذي يشمل ماراثون جرى برفع 8 أطنان مخلفات وأحجار على طريق الكورنيش في نطاق الحى، الممتد من منطقة سبورتنج حتى شارع الشهداء كما قام الحى بتجريف الطريق الدائري، بالإضافة إلى رفع 36 طن أتربة ومخلفات بشوارع السيد درويش بكوم الدكة، وأحمد قمحة خلف كلية الهندسة، وأبوالعلا بالحضرة.

يأتي ذلك استعداداً للماراثون الرياضى المقرر إقامته السبت المقبل، على هامش افتتاح أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من طلبة وخريجي التعليم الفني والتدريب المهني وأهالي الاسكندرية.