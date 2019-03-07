شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي العابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب البحرى العابر المصرى الفرنسى والذى إستمر لعدة أيام بنطاق الإسطولين الشمالى والجنوبى بالبحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حامتلى المروحيات «أنور السادات وجمال عبدالناصر» وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية «تونير» وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا وعناصر المشاة الميكانيكى التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في صفحته على «فيس بوك»، أن التدريب اشتمل على حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتخطيط وتنفيذ عملية إبرار بحرى على إحدى الجزر بغرض إستعادتها، بالإضافة إلى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية النمطية والغير نمطية والتدريب على تأمين الأهداف الحيوية ومنصات الغاز في المياه العميقة مع إشتراك مروحيات الهيليكوبتر المحمولة في أعمال القتال ليلاً ونهاراً.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية وقائد القوات الفرنسية في المحيط الهندى والبحر الأحمر، والذى أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام .

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية على عمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، مشيراً إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحرى للعناصر المشاركة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة بين البحريتين المصرية والفرنسية.

يأتى التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتوحيد المفاهيم والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وصقل مهارات العناصر المشاركة وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى .