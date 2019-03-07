شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. انطلاق الحوارات المجتمعية حول التعديلات الدستورية من السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الثلاثاء المقبل الحوارات المجتمعية حول التعديلات الدستورية التي ينظمها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع النقابات المهنية والتعاونيات، وذلك بمحافظة السويس، ويليها حوار أخر في الإسكندرية ثم الغربية.

وصرح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأن اللقاء الأول بالسويس سوف يشارك فيه أكثر من 300 جمعية ومؤسسة أهلية وممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية والنقابات المهنية، وأن أعماله تشهد استعراض كل البنود المواد المراد تعديلها في الدستور.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد سوف تشهد الجولة التالية من الحوارات المجتمعية بعد محافظة الغربية وصولا لجميع المحافظات، وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعي سيتم إرسال نتائجه إلى رئيس مجلس النواب لعرضها على اللجنة التشريعية لدراستها.

وفى سياق متصل، أعلن ممثلو شباب العمال في النقابات العامة والاتحادات المحلية على مستوى الجمهورية موافقتهم على التعديلات الدستورية مبدئيا في ضوء القواعد التي أقرها مجلس النواب وإقرار خطة النشاط في المرحلة الراهنة.