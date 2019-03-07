شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «مياه الإسكندرية» و«محطة السيوف» بواقعة «تسرب الكلور» للنيابة: «قضاء وقدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفي العجمي القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، خروج جميع مصابى حادث اختناق مجمع السيوف بسبب وجود شرخ في احدى الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل انتاج المياة لمحطة مياة السيوف الرئيسية شرق الاسكندرية من مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى بعد تعافيهم جميعاً.

وأوضح «العجمى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه تم انتظام طلاب 11 مدرسة في المجمع اليوم الخميس بعد استتباب الامور في المحطة المياة المجاورة للمجمع التعليمى.

من جانبه، زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، المصابين في المستشفى قبل مغادرتهم، مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. واستفسر المحافظ من جميع الطلاب المتواجدين بالمستشفى عن وجود أي احتياجات لهم، مشددا على جميع المسؤولين والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار الساعة لحين امتثالهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح المحافظ أنه تم الاجتماع العاجل مع مسؤولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وتم التشديد على الشركة بعدم تكرار ما حدث في المستقبل، والتنبيه عليهم باتخاذ كافة التدبير اللازمة ومراعاة أقصي طرق الوقاية والأمن حفاظا على سلامة المواطنين. بدوره أكد يوسف الديب مدير إدارة شرق التعليمية، على عدم وجود أي مشاكل نهائيا تعوق سير العملية التعليمية.

في سياق متصل، أمر المستشار محمود الغايش، المحام العام لنيابات شرق الإسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة واستدعاء مسؤولى المحطة لسؤالهم وتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة محطة مياه السيوف ووضع تقرير يبين أسباب الحادث ويحدد المسؤوليات المباشرة للتسرب، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وطلب التقارير الطبية للمصابين.

وعلمت «المصري اليوم» أن كلا من مدير عام شركة مياه شرب الإسكندرية ومدير محطة مياه السيوف مثلا لجلسة تحقيق في النيابة العامة وأدليا بأقوالهما حول الحادث، وقررا أن الحادث نتج «قضاء وقدر» بسبب تسرب بسيط من إحدى المواسير الناقلة لغاز الكلور داخل المحطة، وأنه فور حدوث ذلك تم تشغيل نظام السيطرة على التسرب الإلكتروني وتم السيطرة على الموقف، وعقب انتهاء التحقيقات تم صرفهما من النيابة.

من جانبه، قال أحمد جابر، رئيس شركة المياه، أنه تم تشكيل لجنة فنية من مهندسى الشركة قامت بمعاينة المحطة وطلب منها وضع تقرير دقيق ومفصل عن أسباب التسرب وكيفية عدم تكرار ذلك وهل هناك خطأ بشرى من عدمه.