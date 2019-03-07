شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نسعى لنقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية فى مجال مكافحة الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت صباح اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأراضى المصرية متوجهة إلى دولة تشاد، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطيد علاقات مصر مع أشقائها الأفارقة، وقد غادرت الوزيرة ضمن وفد رفيع المستوى يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعية لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، لبحث تعزيز أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.

ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصرى، عدة لقاءات مع كل من عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، وعائشة بريمة، وزيرة استصلاح الأراضى والسكن والتمدن التشادية، وأمير الدودو، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وكل من المجلس الوطنى لأصحاب الأعمال التشادى والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالى اأدوية بما يساهم فى فتح اسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجارى فى جميع المجالات.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الوزيرة تاتى فى اطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بافريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الافريقى العام الجارى، حيث يأتى نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض وخاصةً الأمراض غير السارية من أهم أولويات أجندة مصر اثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وفي اطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية تخطت مسح أكثر من 34 مليون مواطن حتى الان.

وأشار إلى أن زيارة الوزيرة ستتضمن أيضاً بحث وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحى بشكل عام في القارة الافريقية.

وقال إن وزيرة الصحة أكدت أن مصر ماضية فى خلق بيئة خصبة لتحفيز كافة المستثمرين لتكثيف الاستثمار في مجال الادوية، مؤكدة على العمل لتعزيز تصنيع المنتجات الحيوية لعلاج الاورام، حيث سيتم تصنيع حوالي 70 منتج محليا لعلاج الاورام بنهاية عام 2019، كما تعكف مصر حاليا على المشروع القومى لتجميع و تصنيع البلازما لسد احتياجات السوق المصري والافريقى من مشتقات البلازما.