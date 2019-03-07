شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بشركة صيانة يتوفى لسقوط "بكرة" المصعد عليه بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم عامل بإحدى شركات الصيانة بعدما سقطت عليه "بكرة" المصعد بمعمل الباثولوجى بكلية طب قصر العينى أمام الأكشاك خلال عمله بـ"منور" بجوار هذا المصعد. ويتبع العامل المتوفى إحدى شركات الصيانة التى تعمل فى هذا الجزء من المبنى، وسقطت عليه الـ"بكرة" الساعة 9 صباحا وهو يقوم بتنظبف "منور" بجوار بئر المصعد، نافية سقوط المصعد كما يشاع.

كانت هذه تفاصيل خبر عامل بشركة صيانة يتوفى لسقوط "بكرة" المصعد عليه بقصر العينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.