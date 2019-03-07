شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعقد ورشة عمل حول تطوير مناهج الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التضامن أول ورشة عمل لمناقشة المنهج الخاص ببناء قدرات الإدارة التنفيذية فى الحضانات، تحت رعاية غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.

شارك فى أعمال الورشة 7 جمعيات أهلية خبيرة فى مجال الطفولة المبكرة ومديرى الحضانات الخاصة، فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى يهدف لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية من "0-4" بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل ويتيح للطفل المصرى النمو العقلى والوجدانى حيث خصصت الوزارة 250 مليون جنية لتطوير الحضانات كمرحلة أولى.

وقالت سحر مشهور، مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة حريصة على وضع منهج معتمد يتم تنفيذه فى الحضانات بعد الحصول على التعديلات والاقتراحات من الجمعيات الأهلية الخبيرة فى مجال الطفولة المبكرة ثم يتم طرح المنهج لاختبارجودته من حيث المحتوى وتناسب المدة الزمنية للأنشطة لافتة إلى أن التغيير يحتاج لإرادة قبل الإدارة الفاعلة، كما أن المنهج الموحد ينقسم إلى جزئين رئيسيين هم الإدارة الفعالة وهذا الجزء خاص بإدارة الحضانة والجمعية الأهلية، والجزء التاني الحقيبة التربوية لنواتج التعلم والتطور والنمو وهو خاص بالميسرات وفريق العمل بدار الحضانة.

الجدير بالذكر أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الهامة التى ستعمل عليها الوزارة هذا العام لتغطية العجز في الحضانات والذي وصلت نسبته إلى ما يقرب من 80% على مستوى محافظات مصر، كما تعمل الوزارة على تشجيع إقامة الحضانات من خلال إتاحة قروضا بفائدة مخفضة من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أن الحضانات تعد من المشروعات الهامة التي تعتبر مدخلا لرعاية الأسرة و يتم من خلالها تدريب وتوعية الأمهات والميسرات ، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدي للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال بالإضافة إلى تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة فيما يتعلق بالممارسات المهنية والتربوية لمقدمى الخدمة ورفع مستوى الكفاءة الإدارية بها.