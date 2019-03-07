شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد فعاليات الاختبار التقييمى للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس فعاليات الاختبار التقييمى الثانى للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: 18 كلية طب حكومية، و2 كلية طــــب خاصة، وكلية طب القوات المسلحة، بجامعات (القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الوزير أن هذا الاختبار تم تصميمه طبقاً للمعايير الدولية، بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون أي تدخل بشري، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكترونى دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، ومنع أية محاولات للغش، بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان الشفافية وعدم التحيز والتمييز، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو الاستعداد لتعميمه على مستوى الجمهورية فى قطاعات كثيرة لقياس مستوى الطلاب فى بعض التخصصات.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن هذا الاختبار يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية، خاصة خريجى كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

كما أكد الوزير أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيراً إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات، موضحاً دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى.

وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم منح الـ (100) الأوائل من الطلاب المتفوقين فى الاختبار المعرفى الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.

شهد فعاليات الاختبار التقييمى عبر الفيديو كونفرانس الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء الدكتور عمرو حجاب مدير كلية طب القوات المسلحة، والدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية.