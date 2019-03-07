شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل منظمة الصحة العالمية يهنئ مصر بنجاح جهودها فى القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال الاحتفال بإطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات للمضادات الحيوية، نحن أصبحنا على الطريق الصحيح على الخريطة العالمية لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأضاف أنه "يسعدني أن أكون معكم اليوم، باسم منظمة الصحة العالمية، للإحتفال بإطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بمصر، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال الطب البشري والبيطري، والإنتاج النباتي والبيئة، من أجل العمل سوياً وبشراكة كاملة على تنفيذ بنود وأهداف الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية".

وقال إن "إتباع نهج "الصحة الواحدة" هو من أهم مكونات نجاح هذه الخطة القومية والذي يشمل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، والزراعة، والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، فجميعنا يعلم أن وقتنا مع المضادات الحيوية قد بدأ ينفذ، فهي معرضة لخطر فقدانها لفعاليتها من جراء سوء استعمالها والإفراط في استخدامها وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود على عدة مستويات عالمية وإقليمية ومحلية من أجل التصدي لمثل هذا الخطر".

وقال: "تعمل منظمة الصحة العالمية على لم شمل جميع الشركاء الفاعلين وتقديم الدعم الفني الكامل من خلال تقوية القدرات القومية، خاصة في مجالات الوقاية من العدوى، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وتقوية نظم ترصد العدوى داخل المستشفيات، والاستثمار في أدوية جديدة، ورفع الوعي بخطورة استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب".

وأضاف أن إعلان مصر عن تدشين الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لهو انتصار كبير للجهود المستمرة التي تمت بين كافة القطاعات والأطراف المعنية بهذا الملف، والتى استمرت على مدار عام ونصف تقريبا، وشملت العديد من المناقشات خلال ورش وحلقات العمل المتخصصة، وذلك ضمن الجهود العالمية التي تتم وفقا للخطة العالمية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، في سياق الإجراءات والتدابير التي وضعتها من أجل التصدي لهذا الخطر الذي قد يهدد العالم ما لم يتم إتباعها والالتزام بها.

كما أضاف "هنا لابد من ذكر الدور الذي طالما لعبته مصر، ونجاحها في تحقيق عدة إنجازات في أكثر من ملف طبي، واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة مصر بنجاحها في العديد من الملفات الصحية المزمنة ومن ضمنها الجهود المبذولة للقضاء على فيروس سى، والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال إن مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وبالتعاون التام مع المكتب الإقليمي، والمقر الرئيسي في جينيف يحرص على تقديم الدعم التقني الكامل لوزارة الصحة والسكان، من أجل تعزيز الوقاية من حالات العدوى عن طريق ضمان نظافة اليدين والأدوات والبيئة، وعدم اللجوء لاستخدام المضادات الحيوية إلا إذا كانت هناك حاجة فعلية إليها، والحرص على تدوين الوصفات الطبية، وصرفها فيما يخص المضادات الحيوية المناسبة، والجرعات اللازمة منها خلال المدة الصحيحة.

وأيضا لابد من التأكيد على استمرار مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر في العمل عن كثب مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بإتباع نهج الصحة الواحدة للنهوض بأفضل الممارسات من أجل تجنب ظهور مقاومة مضادات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وتعزيز تدابير الوقاية من حالات العدوى ومكافحتها، وتنظيم وتعزيز استعمال الأدوية الجيدة النوعية كما ينبغي في القطاعين البشري والحيوي.

كما أن لقطاع الزراعة دور هام في تقليل مخاطر هذه الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال ضمان ألا تعطى المضادات الحيوية للحيوانات سوى لأغراض مكافحة الأمراض المعدية وبإشراف طبيب بيطري، وتشجيع الممارسات الجيدة وتطبيقها في جميع مراحل إنتاج وتجهيز الأغذية من مصادر حيوانية ونباتية.

وأضاف أن نجاح مصر في وضع خطة قومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات القومية لمصر التي تسعى من خلالها إلى زيادة التدابير الطبية والصحية اللازمة لحماية المواطنين المصريين والحفاظ على سلامتهم.