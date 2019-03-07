شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الإسكان: المشروع القومى للطرق هدفه خدمة مخطط زيادة الرقعة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن توفير قطع اراضى فى مناطق مناسبة داخل المحافظات التى لا يوجد ظهير صحراوي لها، تمثل أبرز التحديات التى تواجه مشروع الإسكان الإجتماعى.

وأضاف "الجزار"، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزارة ستطلق أول مؤشر لسوق الاسكان فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة تسعي لتفعيل الرقابة على الوحدات السكنية بعد تسليمها لمواجهة ظاهرة المتاجرة بالوحدات السكنية .

وأوضح وزير الإسكان، أن صيانة الوحدات السكنية بعد تسليمها يأتي فى مقدمة أولويات وزارة الإسكان لمواجهة السلبيات التى كانت تحدث فى المشروعات السابقة، موضحاً أن برنامج التسجيل العقارى يمثل أهم التحديات التى تواجه مشروع الإسكان الاجتماعى.

ومن ناحية أخرى، أكد أن وزارة الاسكان، تتبع منهج سياسة التتابع، بمعنى متابعة المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها لتحقيق اعلى معدلات التنمية .

وأكد أن سياسة الوزارة فى الفترة الحالية هو زيادة ومضاعفة نسبة الرقعة المعمورة في مصر من 7% الي 14% ، مشيرا إلى أن محاور الطرق وشبكة الطرق القومية هدفها خدمة المخطط الاستراتيجي للدولة وهو زيادة الرقعة العمرانية للدولة.