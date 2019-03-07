شاهد.. إجلاء زوجات وأطفال مسلحى داعش من آخر معاقل التنظيم فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو نشره موقع يورو نيوز، تدفق زوجات وأطفال مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، أثناء إجلائهم من قرية "باغور" بدير الزور، وهى آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم فى سوريا. ونقل النساء مع الأطفال إلى مخيم "الهول"، فى حين تم اقتياد الرجال إلى مراكز التحقيق، وكانت قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولى، شنت هجوما موسعا على آخر معاقل التنظيم الإرهابى فى سوريا، واستطاعت كسب انتصارات على الأرض، فيما تبقى جيوب صغيرة لداعش فى دير الزور .

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