موجز 1.. مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها نجاح الداخلية فى توجيه ضربة استباقية لعناصر من حسم الإرهابية ومقتل 7 إرهابيين فى دائرى الجيزة ، وأيضا توقعات خبراء الأرصاد الجوية، بأن تشهد البلاد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وقرار البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.

الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية

استكمالا لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزمنا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لأحداث حالة من الفوضى.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

قال الدكتور عاصم الجزار، إن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، هو خلق مركز إدارى جديد يكون الهدف منه إيجاد مركز للمال والأعمال بعيدا عن الازدحام التى تعانى منه القاهرة حاليا.

وزيرة الهجرة: الرئيس السيسى مهتم ببناء الإنسان المصرى

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا لعملية بناء الإنسان وتنمية الشخصية المصرية وتطويرها معرفيا والاستثمار فيها، فضلا عن وجود قناعة وإيمان راسخين بأهمية الدور الفاعل للمرأة المصرية فى كافة أوجه التنمية والنهوض التى تشهدها مصر

رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين الدولية للسياحة

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحى وماجد ميشيل مدير مصر للطيران لإقليم ألمانيا وعمرو عباس مستشار رئيس القطاع التجارى، جناح مصر للطيران فى بورصة برلين الدولية للسياحة.

غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

الإعدام لمبيض محارة والمؤبد لقهوجى متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، بالإعدام لمبيض محارة، وإنقضاء الدعوة للمتهم الثانى بوفاته، والمؤبد للمتهم الثالث، فى واقعة مقتل مواطن لسرقة سيارته بمشتول السوق.

البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى

قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.

الأموال لا تصنع المجد يا خليفى.. المالك القطرى أفقد باريس سان جيرمان هويته فكانت المحصلة "صفر".. تعاقد مع نيمار ومبابى بـ402 مليون يورو للحصول على دورى أبطال أوروبا..ومان يونايتد يلقنه درسا قاسيا فى فنون اللعبة

وجه نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي صفعة قوية للمالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى ناصر الخليفى، بعدما حجز بطاقة الصعود للدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال أوروبا على حساب العملاق الفرنسى، مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 3.

ختام فاعليات التدريب البحرى العابر بين مصر وفرنسا بمشاركة "الميسترال"

والجنوبى بالبحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حامتلى المروحيات " أنور السادات وجمال عبد الناصر"، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية "توني" وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا.

مستثمرون خليجيون يشيدون بمناخ مصر الاستثمارى..نائب غرفة تجارة الكويت يكشف فرص ضخمة بقطاع السياحة والصناعة والكيماويات بمصر..أمين الغرفة الإسلامية: إصلاحات الاقتصاد تؤهل القاهرة كعاصمة اقتصادية لأفريقيا

أكد حمود العمرى نائب مدير عام الغرفة التجارية بدولة الكويت، أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مناسب جدا لأى مستثمر خليجى أو عالمى، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المشاريع المطروحة أمام المستثمرين الأجانب فى مصر بعدد من القطاعات المختلفة سواء زراعية أو صناعية أو قطاع الكيماويات أو حتى الاستثمار فى الأوراق المالية.